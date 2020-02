Unerfreuliche Nachrichten für die Fans von Eintracht Frankfurt vor dem Europa-League-Kracher gegen den FC Red Bull Salzburg (Donnerstag, 18:55 Uhr im Live-Ticker). Wie die Frankfurter Fanszene in einem Schreiben am Mittwoch bekannt gibt, wurde die geplante Choreographie für das morgige Heimspiel gegen die Salzburger von der UEFA untersagt. Geplant wäre gewesen, dass 20.000 Wunderkerzen in der Fankurve der Frankfurter abgebrannt werden.

Foto: GEPA/Red Bull Media

UEFA droht Frankfurt mit Konsequenzen

Dies sei von der Stadt Frankfurt nach Gesprächen mit dem Ordnungsamt sowie der Feuerwehr genehmigt worden. Die UEFA hat da allerdings etwas dagegen. Dem Schreiben der Fans zufolge würden der Eintracht sogar Konsequenzen (bis hin zu einem Geisterspiel) drohen, sollte die Choreographie doch stattfinden.

„Stattdessen rufen wir alle Eintrachtfans auf, am Spieltag mit Balkenschal zu erscheinen und dem Gegner dafür wie gewohnt akustisch die Hölle heiß zu machen“, ruft die Fanszene in diesem Schreiben auf. „Wir wollen schließlich, dass die hohen Tiere von der UEFA uns noch ein wenig länger in ihrem Wettbewerb ertragen müssen.“

von Ligaportal