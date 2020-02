Hiobsbotschaft für den SK Sturm Graz: Wie die Kleine Zeitung am Donnerstag berichtet, muss sich Kiril Despodov einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Der Eingriff, welcher in Innsbruck vorgenommen werden soll, sei mit seinem italienische Stammverein abgesprochen, heißt es.

Kiril Despodov muss sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Foto: Richard Purgstaller

Sturm wohl sieben bis acht Wochen ohne Despodov

Damit müssen die Grazer rund sieben bis acht Wochen auf eine absolute Schlüsselkraft in der Offensive verzichten, steuerte der 23-jährige Bulgare doch sieben Tore und sieben Assists in 13 Pflichtspielen bei.

von Ligaportal