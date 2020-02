Um 18:55 Uhr kommt es im Frankfurter Waldstadion zum Europa-League-Kracher zwischen Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg. Im Vorfeld dieses brisanten Aufeinandertreffens zollen sich die beiden Trainer Adi Hütter und Jesse Marsch gegenseitig Respekt. Sowohl der Coach der Frankfurter als auch der Trainer von Österreichs Serienmeister sprechen von einer schwierigen Aufgabe.

Foto: GEPA/Red Bull Media; Grafik: Ligaportal

Frankfurt ohne den gesperrten Hinteregger - auch Dost und Gacinovic fallen aus

Personell sieht es bei den Adlern aus Frankfurt nicht rosig aus, fallen doch mit Martin Hinteregger, Mijat Gacinovic und Bas Dost gleich drei Stammkräfte aus. Vor allem die Gelbsperre des Österreichers und ehemaligen Salzburg-Kickers schmerzt sehr. Aufgrund des Ausfalls von Hinteregger entscheidet sich Hütter für eine Dreierabwehrkette.

Salzburg-Coach Jesse Marsch kann bis auf Philipp Köhn, Antoine Bernede und Rasmus Kristensen auf den gesamten Kader zurückgreifen. Jesse Marsch schickt seine Mannen in einer 4-4-2-Grundordnung auf den Platz. Andre Ramalho muss - wie schon in den Spielen gegen Liverpool - Jerome Onguene weichen. Dominik Szoboszlai hingegen kehrt in die Startelf der Bullen zurück.

So stellen die beiden Trainer auf

Eintracht Frankfurt: Trapp - Ilsanker, Abraham, N’Dicka - Toure, Hasebe, Rode, Kostic - Sow - Silva, Kamada

Red Bull Salzburg: Stankovic - Farkas, Onguene, Wöber, Ulmer - Mwepu, Junuzovic, Okugawa, Szoboszlai - Daka, Hwang

Aus Frankfurt

Daniel Ringsmuth