Im Rahmen des gestrigen Europa-League-Hits zwischen Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg (Europa League: Salzburg kassiert herbe Pleite in der "Frankfurter Hölle"!) ist es kurz vor Anpfiff zu einem Eklat gekommen. Als sich die beiden Mannschaften im Mittelkreis versammelt hatten, um eine Trauerminute für die Opfer des Attentats in Hanau (nähe Frankfurt) abzuhalten, ließen es sich einige Chaoten nicht nehmen, in die gespenstische Stille reinzurufen.

Zuschauer weisen Störer zurecht

In mehreren Videos, die im Internet geteilt wurden, ist zu vernehmen, dass ein Zuschauer nach vereinzelten Zwischenrufe die Chaoten mit einem lautstarken „Schnauze“ zurechtwies. Nach einem weiteren Zwischenruf schalteten sich mehrere Fans ein: „Halt die Fresse“, riefen diese in Richtung Störer.

Daraufhin hallte ein gellendes Pfeifkonzert durch das Frankfurter Waldstadion, ehe dies noch mit dem Sprechchor „Nazis raus“ getoppt wurde.

Die Szene im Video

Die Reaktion der Eintracht Fans, nachdem die Schweigeminute zu Gedenken der #Hanau Opfer gestört worden ist. Gänsehaut. pic.twitter.com/wuQmZJI7HT — niolja19 (@niggo2nd) February 20, 2020

