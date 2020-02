„Die Art und Weise wie wir aufgetreten sind, war Red Bull Salzburg nicht würdig“, hatte Christoph Freund nach dem 1:4-Debakel gegen Eintracht Frankfurt vor dem Ligaportal-Mikro gemeint. Der Sportchef der Bullen wirkte nach der Pleite im Hinspiel fast ratlos und suchte nach Erklärungen. Nach einem Doppelpack von Daichi Kamada stand es bereits nach 45 Minuten 2:0 für Frankfurt. Kurz nach dem Seitenwechsel legte der 23-jährige Japaner sogar noch einen Treffer drauf.

Stankovic, Wöber und Co kassierten in Frankfurt einen Nackenschlag. Foto: GEPA/Red Bull Media

"Eintracht behauptete sich gegen Salzburgs Stress-Fußball"

„Euro-König Kamada“, titelte die Bild-Zeitung und honorierte den grandiosen Auftritt von Kamada, der nun bei sechs Treffern in der laufenden Europa-League-Saison hält. „Frankfurt fast weiter! Eintracht behauptete sich gegen Salzburgs Stress-Fußball“, so die Bild weiter, die für das Rückspiel am kommenden Donnerstag einen wohl nicht ganz ernst gemeinten Vorteil für die Eintracht nennt: „Das Spiel nächste Woche ist wieder am Donnerstag. Das ist Kamada-Tag…“

Interviews nach dem Spiel >>> "Wir haben es versaut": Interviews nach Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb von einem magischen Europapokal-Abend, in dem sich „die Eintracht in der zweiten Halbzeit in einen Rausch“ gespielt hat und „das Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League noch deutlich höher gewinnen können“. Matchwinner Daichi Kamada sei wie ein japanischer Prinz aufgetreten.

Auch in der Frankfurter Rundschau wird der Japaner in den höchsten Tönen gelobt: „Der Japaner zerlegte den hoch gehandelten, aber schwer enttäuschenden FC Salzburg im Sechzehntelfinalhinspiel der Europa League beinahe im Alleingang“, so das Blatt. „Das frühe 1:0 war sicherlich der Türöffner für diese Partie, danach spielten die Frankfurter die fast schon desolaten Salzburger förmlich her.“

Als bemüht, aber harmlos bezeichnete der Kicker den Auftritt der Salzburger im ausverkauften Frankfurter Waldstadion, wo es unmittelbar vor dem Anpfiff zu einem Eklat bei der Trauerminute für die Opfer des Hanau-Attentats gekommen war (Ligaportal berichtete >>> Eklat in Frankfurt: Zwischenrufe bei Trauerminute für Hanau-Opfer!)

von Ligaportal