"Wir befinden uns nicht in unserer besten Phase", weiß Nestor El Maestro vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Flyeralarm Admira. Unmittelbar nach der überraschenden 1:2-Heimniederlage gegen Mattersburg vor einer Woche bezeichnete der Sturm-Coach den Start seiner Mannschaft als "bedauerlich". Nun soll gegen die Niederösterreicher der erste Sieg im neuen Kalenderjahr gelingen.

Foto: Josef Parak

Sturm hat keine Angst vor der Admira

"Wir haben vor der Admira keine Angst", stellt der gebürtige Serbe klar. "Was mir Mut macht, ist dass ich immer noch eine hervorragede Gruppe von Menschen führe und wir nach wie vor sowohl ausreichend fußballerische, als auch kämpferische Qualität in der Mannschaft haben", ist El Maestro zuversichtlich.

Nachdem El Maestro gegen Mattersburg gleich auf sechs Stammspieler verzichten musste, kehren gegen die Admira wohl vier davon in die Startelf zurück. Einer davon ist Otar Kiteishvili: "Natürlich freue ich mich den Jungs wieder helfen zu können. Ich bin Fußballspieler und ich liebe es am Platz zu stehen und so viele Spiele wie möglich für Sturm zu spielen", so der zuletzt gelbgesperrte Georgier.

Kolja Pusch kehrt nach Sperre zurück

„Ich weiß, dass die Mannschaft bereit ist und dass wir auch eine Partie, wie gegen Sturm, bestehen können! Es ist für mich sicherlich etwas Besonderes gegen Sturm zu spielen. Es wird eine schwere Aufgabe", meint Admira-Coach Klaus Schmidt, der nun wieder auf den zuletzt gesperrten Kolja Pusch zurückgreifen kann: „Ich habe mir ein bisschen die Statistiken angeschaut und wir haben kaum ein Spiel mit Kolja verloren. Er gibt uns zusätzliche Sicherheit in der Offensive. Er ist ein kreativer Spieler und harmoniert gut mit Sinan Bakis. Daher ist er eine sehr gute Option für das Spiel gegen Sturm Graz."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Admira 3.50 | Unentschieden 3.50 | Sturm 2.00

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Admira: Leitner - Pavelic, Bauer, Aiwu, Scherzer - Hjulmand, Lackner, Kerschbaum - Pusch - Pink, Bakis

Sturm: Siebenhandl - Spendlhofer, Avlonitis, Jäger/Ljubic - Sakic, Dominguez, Kiteishvili, Hierländer - Huspek, Balaj, Jantscher

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

Bisheriges Saisonduell

SK Sturm Graz - FC Flyeralarm Admira 4:1

Admira gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Admira gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Admira gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden

von LIgaportal