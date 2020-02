Schlechte Nachrichten für den SV Mattersburg: Die Burgenländer müssen rund drei bis vier Wochen auf ihren Topscorer Andreas Gruber verzichten. Der 24-Jährige hatte sich beim 2:1-Auswärtssieg des SVM gegen Sturm Graz eine Innenmeniskusverletzung im rechten Knie zugezogen. Wie Otto Rosenauer von Sky Sport Austria auf Twitter berichtet, muss sich Andreas Gruber einer Arthroskopie unterziehen.

Andreas Gruber wird dem SV Mattersburg rund ein Monat fehlen. Foto: Richard Purgstaller

Schwerwiegender Ausfall für den SVM

Einfach wird es für Mattersburg-Coach Franz Ponweiser nicht, den gebürtigen Steirer zu ersetzen, erzielte Gruber doch in seinen 13 Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison neun Treffer. Am morgigen Samstag trifft der SV Mattersburg zu Hause auf den SCR Altach >>> ab 17 Uhr im Live-Ticker

von Ligaportal