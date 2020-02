Der LASK hat vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SKN St. Pölten mit Personalsorgen zu kämpfen. Neben dem gesperrten Philipp Wiesinger, der wegen einer Gelbsperre garantiert nicht mitwirken kann, sind gleich drei Stützen fraglich. „Wir haben aus Alkmaar viele kleine Probleme mitgebracht“, berichtet LASK-Coach Valerien Ismael bei der heutigen Pressekonferenz. Konkret handelt es sich um James Holland, Peter Michorl und Marko Raguz.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

Michorl, Holland und Raguz fraglich

James Holland musste in der Halbzeitpause des Europa-League-Duells wegen einer blutenden Wunde am Knie genäht werden. Auch Peter Michorl und Marko Raguz, der in Alkmaar das 1:0 erzielt hatte, nahmen aus Holland Blessuren mit und sind für das morgigen Spiel mehr als fraglich. „Wenn man international spielt, kann so eine Situation kommen, aber wir sind vorbereitet“, meint der LASK-Coach zur Kadersituation.

„Wir werden dann morgen sehen, wer uns zur Verfügung steht“, so Ismael, der aber klarstellt, dass er nur einhundert Prozent fitte Spieler einsetzen werde. "Jeder ist bereit, zu Einsätzen zu kommen. Es ist egal, wer auf dem Platz steht, denn es ist wichtig, dass unsere Spielweise umgesetzt wird", meint der 44-Jährige abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal.at