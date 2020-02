26 Tore gab es in den bisherigen fünf Bundesliga-Partien zwischen Rapid Wien und TSV Hartberg zu bestaunen. Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften geizen jedenfalls nicht mit Spannung und Spektakel. Auch im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison bekamen die Zuschauer zahlreiche Tore zu sehen. Die Partie endete damals mit einem 3:3-Remis. „Gegen Hartberg waren es bisher immer sehr interessante, trefferreiche Spiele, wo wir aber Punkte liegen gelassen haben“, weiß Didi Kühbauer.

Schopp: "Spiele gegen Rapid sind einzigartig"

Diesmal möchte der Rapid-Coach drei Punkte gegen die Oststeirer einfahren: „Jetzt fahren wir hin, um uns so zu präsentieren, damit für uns ein Sieg herausschaut und wir mit Punkten nachhause zurückkehren.“ Im Gegensatz zu den Hartbergern sind die Rapidler bereits fix für die Meistergruppe qualifiziert. Auf diesem Zwischenziel wollen sich die Grün-Weißen aber nicht ausruhen: „Es gibt schlimmere Dinge, als fix in der Meistergruppe zu sein, wir haben uns in eine gute Situation gebracht und wollen jetzt natürlich auch weiter punkten“, betont Kühbauer.

Hartberg-Coach Markus Schopp wollte sich in der vergangenen Woche nicht mit einer möglichen Teilnahme an der Meistergruppe beschäftigen. „Wenn wir nach 22 Runden unter den Top Sechs sind, haben wir es uns verdient, wenn nicht, haben wir es uns nicht verdient“, stellte Schopp klar. „Spiele gegen Rapid sind für uns Hartberger sehr speziell und einzigartig“, umschrieb der gebürtige Grazer die Bedeutung dieser Partie. Man wolle in diesem Spiel alles rausholen und Dinge besser machen, die man in den letzten Spielen nicht so gut gemacht habe.

So könnten die Teams spielen

Hartberg: Swete - Lienhart, Huber, Luckeneder, Klem - Kainz, Nimaga, Cancola - Dossou, Tadic, Ried

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Dibon, Barac, Ullmann - Grahovac, Schwab - Murg, Knasmüllner, Arase - Fountas

Schiedsrichter der Begegnung

Andreas Heiß

Bisheriges Saisonduell

SK Rapid Wien - TSV Prolactal Hartberg 3:3

TSV Hartberg gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 13:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 13:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

TSV Hartberg gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

