Mit Personalsorgen geht der LASK heute in das Bundesliga-Duell gegen den SKN St. Pölten, sind doch mit Peter Michorl, James Holland und Marko Raguz gleich drei Stammspieler fraglich. Zusätzlich steht Philipp Wiesinger wegen einer Gelbsperre nicht zur Verfügung (Ligaportal berichtete >>> LASK kämpft vor Heimspiel gegen St. Pölten mit Personalsorgen!). Nichtsdestotrotz sind die Athletiker gegen den Zehnten der Tabelle freilich der klare Favorit.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

Schmidt: „Ich bin kein Trainer, der ein Spiel im Vorhinein schon abschreibt"

LASK-Coach Valerien Ismael sieht in der Aufgabe gegen St. Pölten dennoch Schwierigkeiten: „Uns erwartet am Sonntag ein kompakt stehender Gegner. Man hat bereits im Hinspiel gesehen, dass St. Pölten läuferisch stark ist und viel investiert. Zudem haben sie sehr gute Spieler in ihren Reihen. Für uns gilt es, eine konzentrierte Leistung abzuliefern“, mahnt der gebürtige Franzose.

Ein besonderes Spiel steht für Husein Balic an, trifft der LASK-Neuzugang doch auf seine ehemaligen Mannschaftskollegen. Der gebürtige Oberösterreicher kickte mehr als vier Jahre für den SKN, der seit sechs Pflichtspielen auf einen vollen Erfolg wartet und in den bisherigen neun Ligaduellen gegen den LASK keinen Sieg einfahren konnte.

„Ich bin kein Trainer, der ein Spiel im Vorhinein schon abschreibt, auch wenn wir Außenseiter sind. Wir fahren morgen nach Linz, um zu punkten“, stellt SKN-Coach Alexander Schmidt klar. „Im Verlauf der Saison haben wir gegen Rapid und Salzburg bereits unter Beweis gestellt, dass wir gegen favorisierte Teams gut spielen und etwas Zählbares mitnehmen können. Diesen Glauben und diese Einstellung möchte ich von der Mannschaft in der morgigen Partie auch auf dem Platz sehen“, stellt der gebürtige Deutsche klar.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

LASK 1.22 | Unentschieden 5.75 | St. Pölten 12.50

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Filipovic - Potzmann, Holland/Haudum, Michorl/V. Müller, Renner - Goiginger, Joao Klauss, Balic

St. Pölten: Vollnhofer - Klarer, Drescher, Muhamedbegovic - Ingolitsch, Messerer, Gorzel, Luxbacher, R. Ljubicic - Pak, Alan

Schiedsrichter der Begegnung

Josef Spurny

Bisheriges Saisonduell

spusu SKN St. Pölten - LASK 0:3

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen St. Pölten live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 13:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 13:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

LASK gegen St. Pölten im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal