Dank eines späten Ausgleichstreffers von Winter-Neuzugang Ercan Kara konnte der SK Rapid eine Niederlage gegen den TSV Hartberg abwenden. Das große Thema nach dem Spiel ist jedoch die Entstehungsgeschichte des 2:1-Führungstreffers der Steirer. 74. Minute: Rajko Rep legt sich den Ball zum Corner zurecht, zirkelt den Ball in den Strafraum, Felix Luckeneder - in der ersten Halbzeit noch Eigentor-Pechvogel - hämmert den Ball aus kürzester Distanz ins Tor.

Foto: Screenshot Sky

"Schlitzohr" Rajko Rep legt sich das Leder außerhalb der Markierung zurecht

Die Krux an der ganzen Geschichte: Rajko Rep legte sich das Leder nicht in der für einen Eckball vorgesehenen Markierung zurecht, sondern doch recht deutlich davor. Dieser Treffer hätte also nicht zählen dürfen, doch das Gespann rund um Hauptschiedsrichter Andreas Heiß nahm dies nicht wahr.

von Ligaportal