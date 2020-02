„Wir bedauern die aktuell sportliche Entwicklung“, wurde Admira-Manager Amir Shapourzadeh in der gestrigen Aussendung zitiert, in der die Beurlaubung von Trainer Klaus Schmidt bekannt gegeben wurde. Dabei hatte der gebürtige Steirer die Südstädter seit seinem Amtsantritt im September des Vorjahres durchaus in eine positive Richtung gelenkt und deutlich stabilisiert.

Foto: Josef Parak

Klaus Schmidt über Kündigungsgespräch: „Ich war perplex"

Felix Magath, der neue starke Mann in der „Flyeralarm-Gruppe“, dürfte jedoch alles andere als ein Fan von der Arbeit Schmidts gewesen sein und andere Ziele verfolgen. Bereits bei seinem Besuch im Winter-Trainingslager der Admira seien dem gebürtigen Aschaffenburger die Trainings nicht intensiv genug gewesen, heißt es.

Am Sonntagvormittag folgte dann das Zusammentreffen zwischen Amir Shapourzadeh, Klaus Schmidt und Joachim Standfest. In diesem Sechs-Augen-Gespräch teilte der Admira Manager den beiden Coaches mit, dass sie mit sofortiger Wirkung beurlaubt sind. „Ich war perplex, bin nach einer Minute aufgestanden und gegangen“, beschrieb Klaus Schmidt die Situation gegenüber der Kronen Zeitung. Informationen der NÖN zufolge sei Felix Magath beim Heimspiel gegen Sturm vor Ort gewesen - seinen Platz hätte er jedoch bereits weit vor dem Pausenpfiff verlassen.

Alter Bekannter zurück in die Südstadt?

Sky wiederum berichtete gestern im Rahmen der Bundesliga-Sendung, dass der Nachfolger bereits am Dienstag präsentiert werden soll. Aktuell gilt Damir Buric, der die Admira bereits von Jänner 2017 bis September 2017 betreut hatte, als Favorit auf die Nachfolge von Schmidt. Der 55-Jährige war zuletzt bis Dezember des Vorjahres beim kroatischen Klub Hajduk Split engagiert.

von Ligaportal