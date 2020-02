Der neue Cheftrainer des FC Flyeralarm Admira heißt Zvonimir Soldo. Das berichten Sky Sport Austria und die Kronen Zeitung übereinstimmend. Der 52-jährige Kroate soll morgen um 10 Uhr sein erstes Training leiten und im Anschluss um 12 Uhr der Presse präsentiert werden.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

Soldo und Magath kennen einander aus Stuttgart und China

Soldo war als Spieler zunächst in Kroatien tätig, ehe es ihn 1996 zum VfB Stuttgart nach Deutschland verschlug. Nach zehn Jahren als Spieler in Deutschland heuerte er 2007 als U19-Trainer bei Dinamo Zagreb an. Nicht einmal ein Jahr später stieg er dort zum Cheftrainer der Kampfmannschaft auf, ehe er im Juli 2009 Trainer des 1. FC Köln wurde.

Nach seiner Entlassung im Oktober 2010 eröffnete er in seiner Heimatstadt Zagreb ein Lokal namens „Café Bulldog“. 2017 heuerte er dann als Co-Trainer von Felix Magath, der nunmehr als Head of Flyeralarm Global Soccer tätig ist, beim chinesischen Klub SD Luneng an. Die beiden kennen sich auch aus Stuttgarter Zeiten, wo Magath von 2001-2004 als Trainer fungierte.

von Ligaportal