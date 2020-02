Mario Leitgeb vom Wolfsberger AC war am vergangenen Samstag nur schwer zu bremsen. Nach der 0:2-Niederlage beim Tabellenschlusslicht WSG Swarovski Tirol hatte der gebürtige Steirer im Interview mit Sky zum Rundumschlag ausgeholt neben der Leistung des Schiedsrichters auch den Zustand des Rasens im Innsbrucker Tivoli sowie die Spielweise des Aufsteigers kritisiert.

Foto: Screenshot Sky

“Bitte sagt irgendwer dem Schiedsrichter, dass er einfach schlecht ist"

Während des Spiels ließ sich der 31-Jährige sogar zu einer äußerst kuriosen Situation hinreißen, als er während einer Unterbrechung folgenden Satz in die Kamera sagte: “Bitte sagt irgendwer dem Schiedsrichter, dass er einfach schlecht ist. Bitte, das gibt's gar nicht. Das gibt es einfach nicht." Eine Szene, die man so auch noch nie in der österreichischen Bundesliga gesehen hat >>> Hier gibt es die kuriose Aktion im Video <<<

Leitgeb bezeichnete Rasen des Tivolis als Kuhweide

Neben der Leistung von Schiedsrichter Julian Weinberger, die Leitgeb als so schlecht wie jene des WAC bezeichnet hatte, zog er auch über das Spielfeld im Innsbrucker Tivoli her. "Es war ein sehr kurioses Spiel aus meiner Sicht. Wir haben heute auf einer Kuhweide gespielt in einem wunderschönen Stadion", echauffierte er sich.

von Ligaportal