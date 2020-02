Mit Offensivspieler Noah Okafor konnte der FC Red Bull Salzburg bereits ein Schweizer Top-Talent für sich gewinnen. Und womöglich bastelt Österreichs Serienmeister bereits an einer weiteren Verpflichtung eines Rohdiamants aus unserem Nachbarland.

Buhlt Salzburg um einen 18-jährigen Innenverteidiger?

Wie Becir Omeragics Agent gegenüber dem italienischen Portal calciomercato verrät, seien Klubs aus Deutschland, Spanien, England und Italien an seinem 18-Jährigen Klienten interessiert, doch Salzburg dürfte die Nase vorne haben.

„Wir hatten sehr viele konkrete Angebote vorliegen, aber wir sind sehr weit mit Salzburg“, wird sein Berater Nussi Jashari zitiert. Becir Omeragic steht aktuell beim FC Zürich unter Vertrag, der erst vor kurzem bis Sommer 2024 verlängert wurde.

In der laufenden Saison stand der 18-jährige Innenverteidiger elf Mal in der Startelf des FC Zürich. Außerdem durchlief der in Genf geborene Bursche mit bosnischen Wurzeln sämtliche Schweizer U-Nationalteams. Aktuell hält Omeragic bei drei Länderspielen für das U19-Team der Eidgenossen.

