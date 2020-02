Franz Ponweiser ist eigentlich für seine ruhige und besonnene Art bekannt. Diesmal aber lässt der Coach des SV Mattersburg seinen Gefühlen freien Lauf und appelliert an die Schiedsrichter, seine Spieler mehr zu schützen. Besonders nach den Verletzungen von Andreas Gruber und Jano dürften die Nerven beim SVM blank liegen.

„Bei anderen Mannschaften werden die Prinzessinnen sofort geschützt"

Auslöser für Ponweisers Botschaft an die Unparteiischen war ein hartes Foul von Altachs Alain Wiss an Andreas Kuen, das am vergangenen Samstag lediglich mit Gelb bewertet worden war. „Das Foul war ein Witz. Kuens Bein war hinten am Unterschenkel blau und schaute ganz bitter aus. Mit etwas Pech wäre das fatal ausgegangen“, echauffiert sich Ponweiser gegenüber der BVZ.

„Das ist schon ein Wahnsinn. Wir haben kaum muskuläre Verletzungen, gehen sehr sensibel in der Trainingssteuerung vor – und dann hauen sie uns die Spieler zusammen“, schimpft der Trainer der Burgenländer. Der 44-Jährige scheint zudem das Gefühl zu haben, dass andere Teams mehr geschützt werden als seine Truppe: „Bei anderen Mannschaften werden die Prinzessinnen sofort geschützt. Bei uns ist das nicht der Fall.“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller