„Wir freuen uns alle auf das Spiel morgen, das wieder ein Highlight für uns ist“, betont LASK-Trainer Valerien Ismael vor dem Sechzehntelfinal-Rückspiel gegen AZ Alkmaar. Die Ausgangsposition für die Linzer ist nach dem 1:1 im Hinspiel vielversprechend. Das weiß auch der stets agile Thomas Goiginger: „Wir haben eine gute Ausgangsposition vom Hinspiel, aber wissen auch, dass es noch Punkte gibt, wo wir uns verbessern können“, stellte der 26-Jährige klar.

LASK will "Nuancen verbessern"

Es gehe um Nuancen, die es zu verbessern gäbe. „Was den Ballbesitz und die Effektivität vorne betrifft“, verrät Goiginger. Auch Valerien Ismael kündigte an, dass man sich in gewissen Bereichen verbessern möchte und im morgigen Spiel „noch eines drauflegen“ wolle. „Und das werden wir auch tun. Unser klares Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen, um den Aufstieg zu schaffen“, stellt der gebürtige Franzose klar.

Ismael: "Wir spielen auf Sieg"

Wovon sich der Tabellenführer der Bundesliga überhaupt nicht blenden oder beeinflussen lassen möchte, ist die Tatsache, dass man bereits mit einem torlosen Remis den Einzug ins Achtelfinale fixieren könnte. „Es gibt nur eine Richtung für uns: Wir spielen auf Sieg. Wir wollen nicht kalkulieren - das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Das ist nicht unsere Einstellung, das ist nicht LASK-Like“, bekräftigte Ismael. „LASK-Like ist, von der ersten Minute an Vollgas zu geben und mit den Fans im Rücken das Spiel zu gewinnen“, so der 44-Jährige weiter.

Ausverkaufte Gugl als Erfolgsfaktor?

Doch nicht nur die Spieler des LASK müssen alles abrufen, sondern auch die Fans auf den Rängen, wie Valerien Ismael betont: „Wir wissen, was möglich ist auf der Gugl und was unsere Fans leisten können. Auch sie müssen ihre beste Leistung abrufen - und das werden sie auch. Die Gugl ist mittlerweile zu unserem Wohnzimmer geworden", merkte der LASK-Trainer weiters an.

Druck verspürt der Erfolgscoach der Athletiker vor dem Rückspiel gegen die Niederländer keinen: „Es gibt nichts Schöneres als zu Hause um den Aufstieg zu spielen und Schlimmeres, als so ein 'Problem' vor der Brust zu haben."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media