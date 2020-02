Florian Mader hat am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz überraschend sein Karriereende verkündet. „Der Zeitpunkt mag komisch erscheinen, aber für mich ist es ein guter Zeitpunkt, um nach fast 19 Jahren mit dem Profifußball abschließen zu können“, sagt der 37-Jährige, der bis dato für die WSG Swarovski Tirol gekickt hat. Der gebürtige Tiroler befindet sich aktuell in der Ausbildung zum Coach mit A-Lizenz.

Florian Mader gewann sechs Titel

Mader absolvierte in seiner Karriere 306 Spiele in der Bundesliga sowie 109 Partien in der 2. Liga. Beeindruckend: Gleich vier Mal gewann der Innsbrucker die Meisterschaft in der 2. Liga - und das mit vier verschiedenen Vereinen (Wacker Tirol (2003/04), SCR Altach (2005/06), SKN St. Pölten (2015/16) und WSG Tirol (2018/19)).

Mit der Wiener Austria krönte sich Mader in der Saison 2012/13 zum Bundesliga-Meister. 2011 wurde er mit der SV Ried ÖFB-Cup-Sieger.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media