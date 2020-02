Nachdem die gestrige Partie zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt wegen einer Orkan-Warnung abgesagt werden und auf den heutigen Freitag (Ankick 18 Uhr) verschoben werden musste, blasen die Bullen erst heute Abend zur großen Aufholjagd gegen die Mannen von Adi Hütter, die das Hinspiel klar mit 4:1 gewinnen konnten. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Red Bull Salzburg benötigt ein schnelles Tor

Sollte Österreichs Serienmeister ein schnelles Tor gelingen, wäre gegen die Mannschaft von Adi Hütter womöglich noch etwas drinnen. Das weiß auch Jesse Marsch: „Wir werden nichts unversucht lassen, um nochmals ins Spiel zurückzukommen. Unser Ziel ist es, von Beginn an Druck zu machen. Und vielleicht gelingt uns ja ein schnelles Tor", betont der Salzburg-Coach.

Dessen ist sich auch Patson Daka bewusst, der am vergangenen Sonntag mit einem Doppelpack gegen die Austria aufzeigen konnte: „Unser großes Ziel ist es, ein gutes Spiel zu zeigen und an unsere internationalen Leistungen aus dem Herbst anzuschließen. Wir wollen gegen Frankfurt von Beginn an zielstrebig und intensiv nach vorne spielen, um ein rasches Tor zu schießen.“

Frankfurt-Coach Adi Hütter möchte sich mit seiner Mannschaft nicht nur auf die Defensive fokussieren, sondern auch in der Offensive Akzente setzen: „Vor einer Woche hätte ich ein 4:1 im Hinspiel dankbar angenommen. Wir haben gezeigt, dass wir dem Gegner wehtun können. Wir möchten das Ergebnis nicht nur verteidigen, sondern auch Nadelstiche setzen und mit einem sehr guten Spiel ins Achtelfinale einziehen", so der gebürtige Vorarlberger.

So könnten die Teams spielen

Red Bull Salzburg: Stankovic - Farkas, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okugawa, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai - Daka, Hwang

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, N'Dicka - Ilsanker, Rode - Chandler, Sow, Kostic - Silva

Schiedsrichter der Begegnung

Benoît Bastien (Frankreich)

Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

18 Uhr: Live-Ticker Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt

Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt live auf DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt die Partie live ab 18 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Christoph Stadtler. Als Kommentator fungiert Jan Platte. Beide werden von Experte Jonas Hummels unterstützt. Übertragungsbeginn ist kurz vor Anpfiff.

Fußball-Fan bei Schlägerei verletzt

Vor dem Europa-League-Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt (Freitag, 18 Uhr im Live-Ticker) ist es in der Salzburger Altstadt zu einer Schlägerei zwischen Fußballfans gekommen.

"In der Nacht zum 28. Februar 2020 gerieten zwei Fangruppen der Fußballclubs Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg vor einem Würstelstand in Salzburg rechte Altstadt vorerst verbal und später handgreiflich aneinander", schreibt die Salzburger Polizei in einer Aussendung.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen Eintracht Frankfurt live im TV verfolgen?

RTL Nitro überträgt die Partie live ab 17:30 Uhr im Free-TV.

