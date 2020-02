Die Absage des heutigen Europa-League-Spiels zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt könnte auch in der Tipico Bundesligafür ein Termin-Chaos sorgen. Da zwischen zwei Pflichtspielen immer zwei spielfreie Tage liegen müssen, Red Bull Salzburg jedoch aufgrund des morgen um 18 Uhr stattfindenden Rückspiels in der Europa League nur einen vollen Regenerationstag bis zum Spiel gegen Altach (Sonntag, 17 Uhr) hätte, ist nun die österreichische Bundesliga am Zug.

Bundesliga: Fünf Spiele der 21. Runde finden wie geplant am Sonntag statt

Die große Problematik an der ganzen Sache: Die sechs Partien der 21. Runde (vorletzter Spieltag im Grunddurchgang) müssen aus Fairness-Gründen (Verhinderung von Wettbewerbsverzerrung) gleichzeitig stattfinden. Das Worst-Case-Szenario wäre also eine Verschiebung des kompletten Bundesliga-Spieltags.

Soweit wird es laut Bundesliga allerdings nicht kommen: „Da das Spiel CASHPOINT SCR Altach gegen FC Red Bull Salzburg keinen Einfluss auf die bevorstehende Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe hat, finden die weiteren Spiele der 21. Runde der Tipico Bundesliga wie geplant am Sonntag, den 1. März um 17:00 Uhr statt“, gibt die österreichische Bundesliga am Donnerstagabend bekannt.

Entscheidung über Verschiebung von Altach-Salzburg morgen

Ob die Partie zwischen Altach und Salzburg überhaupt verschoben wird, soll am morgigen Freitag entschieden werden: „Die Bundesliga steht seit Bekanntwerden der Neuansetzung durch die UEFA mit beiden Bundesliga-Klubs in Kontakt und prüft alle zur Verfügung stehenden Szenarien in einem äußerst engen Termin-Korsett. Die Entscheidung über eine etwaige Spielverschiebung wird am morgigen Freitag erfolgen.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media