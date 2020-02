Nach der Absage des für Donnerstag angesetzten Europa-League-Rückspiels zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt mussten sich die zahlreich angereisten Fans des deutschen Bundesligisten eine andere Beschäftigung suchen, um die Zeit bis zum morgigen Nachtragstermin (18 Uhr im Live-Ticker) zu überbrücken >>>Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt: Ersatztermin steht fest<<<

Rund 400 Frankfurt-Fans bringen Eishalle zum Beben

So fanden sich heute rund 400 Frankfurt-Fans beim Eishockey-Spiel zwischen den Red Bull Hockey Juniors und dem zweiten Team des KAC ein. Und die sorgten in der Eisarena-Volksgarten in Salzburg für mächtig Stimmung. Nach dem Ende des Spiels, welches das Farmteam vom KAC gewinnen konnte, skandierten die Fans der Eintracht "Auswärtssieg, Auswärtssieg".

Unterdessen: Völlig verrückte Szenen beim Farmteam-Duell in Salzburg! Die jungen #Rotjacken gehen in Führung und 400 Eintracht-Fans skandieren "Auswärtssieg! Auswärtssieg!" - Haha. Danke, Frankfurt! #AlpsHockey pic.twitter.com/Nckv7xAojR — EC-KAC (official) (@EC_KAC) February 27, 2020

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media