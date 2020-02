Aktuell deutet alles darauf hin, dass der FK Austria Wien nach der Punkteteilung in der Qualifikationsgruppe an den Start gehen muss. Zwei Runden vor dem Ende des Bundesliga-Grunddurchgangs liegen die Veilchen sechs Punkte hinter dem Tabellensechsten Hartberg. Heißt: Die Austria benötigt am Sonntag einen Auswärtssieg gegen Sturm sowie am darauffolgenden Samstag einen Heimsieg gegen St. Pölten und muss gleichzeitig auf zwei Umfaller von Hartberg (gegen LASK und Tirol) hoffen.

Austria könnte EL-Playoff nicht in Generali-Arena austragen

Sollte die Wiener Austria tatsächlich in der Qualifikationsgruppe landen, bleibt den Violetten trotzdem noch die Hoffnung auf einen Europacup-Platz, da der Siebente bzw. womöglich sogar Achte in der Tabellenabrechnung ins bundesliga-interne Europacup-Playoff darf. In diesem Playoff müsste die Austria dann jedoch auf „echte“ Heimspiele verzichten, da am 24. Mai das UEFA-Champions- League-Finale der Frauen in der Generali-Arena stattfindet.

Das Europacup-Playoff wird am 20., 23. und 26. Mai ausgespielt. Wie die Austria gegenüber der APA mitteilt, sei man auf diese Situation vorbereitet. Als Ausweichstadien kommen das Ernst-Happel-Stadion sowie die BSFZ-Arena in der Südstadt in Frage.

von Ligaportal, Foto: Ligaportal