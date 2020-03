Drei Tage nach dem historischen Aufstieg ins Achtelfinale der UEFA Europa League geht es für den LASK in der heimischen Bundesliga gegen den TSV Hartberg weiter. Mit dem Traumlos Manchester United vor Augen geht es für die Linzer allerdings darum, die Tabellenführung in der Tipico Bundesliga zu behaupten und „von Spiel zu Spiel zu schauen“, wie Dominik Frieser betont. „Manchester United interessiert mich im Moment nicht“, stellte der 26-Jährige klar.

Hartberg könnte heute letztes Ticket für Meistergruppe lösen

Auch der LASK-Trainer möchte noch nichts vom anstehenden „Spiel des Jahrhunderts für den Verein“ (Zitat Valerien Ismael) wissen. Vielmehr fokussiere man sich auf die anstehende Aufgabe gegen den TSV Hartberg: „Es gilt, fokussiert ins Spiel zu gehen, wie uns das auch beim Heimspiel gegen den SKN St. Pölten gelungen ist“, erinnert sich der gebürtige Franzose an die schnelle 3:0-Führung gegen die Niederösterreicher.

Angesichts des am Donnerstag bevorstehenden Cup-Halbfinal-Krachers gegen Red Bull Salzburg wird Valerien Ismael wohl einige Stammspieler schonen. Abwehrchef Gernot Trauner könnte genauso wie die beiden Mittelfeld-Regisseure Peter Michorl und James Holland eine Pause bekommen. An vorderster Front werden wohl - wie schon vor einer Woche gegen St. Pölten - Samuel Tetteh, Joao Klauss und Husein Balic zum Einsatz kommen.

Hartberg hingegen fehlt nach dem 2:2-Last-Minute-Remis vor einer Woche gegen Rapid nur mehr ein Zähler auf die Meistergruppe, wenngleich man sogar mit einem Punktverlust das Ticket für das „obere Playoff“ bejubeln könnte, sofern die Wiener Austria bei Sturm Graz nicht gewinnt. „Wir müssen mit Entschlossenheit und Verbissenheit auftreten“, gibt Hartberg-Coach Markus Schopp die Marschroute vor. Die Partie gegen den Tabellenführer sei eine extrem spannende und interessante Aufgabe, betont der gebürtige Grazer.

So könnten die Teams spielen

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Wostry, Filipovic - Ranftl, Haudum, Müller, Potzmann - Tetteh, Klauss, Balic

Hartberg: Swete - Kainz, Huber, Luckeneder, Klem - Nimaga, Cancola - Dossou, Rep, Ried - Tadic

Schiedsrichter der Begegnung

Christopher Jäger

Bisheriges Saisonduell

TSV Prolactal Hartberg gegen LASK 1:2

LASK gegen Hartberg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Hartberg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der fünf Sonntags-Partien zu sehen.

LASK gegen Hartberg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media