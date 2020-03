Für den FK Austria Wien gibt es im heutigen Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Sturm Graz nur eine Marschrichtung: „Wir fahren nach Graz, um zu gewinnen“, tönt Trainer Christian Ilzer, der weiß, dass die Veilchen nur mit einem vollen Erfolg in Graz und einer gleichzeitigen Niederlage von Hartberg beim LASK noch eine Chance auf einen Platz in der Meistergruppe haben.

Austria möchte Mini-Chance auf Meistergruppe wahren

„Es wäre schön, wenn wir nächste Woche daheim gegen St. Pölten noch eine Chance auf die Meistergruppe haben“, hofft der gebürtige Steirer. Recht ungünstig kommen daher heute die Ausfälle von Kapitän Alexander Grünwald und Abwehrchef Michael Madl, die beide wegen einer Gelbsperre nicht mitwirken können: „Es ist natürlich ein Verlust, dass in so einem wichtigen Spiel zwei sehr erfahrene Spieler fehlen. Wir werden versuchen, die Ausfälle aufzufangen, indem wir die Verantwortung auf die ganze Mannschaft verteilen“, betont Ilzer, der eine defensiv eingestellte Grazer Mannschaft erwartet: „Ich erwarte, dass Sturm sehr kompakt spielen wird und wir wenig Räume bekommen werden. Sie sind stark im Konter und bei Standards.“

Kevin Friesenbichler vor Wiedersehen mit Ex-Klub

Bei Sturm Graz möchte man sich trotz des bereits gelösten Tickets für die Meistergruppe nicht ausruhen, wie Chefcoach Nestor El Maestro betont: „Das nächste Spiel ist immer am bedeutendsten und ist gefühlt das Wichtigste. Für uns ist wichtig, dass wir es hinbekommen die beiden Spiele im Grunddurchgang so anzunehmen als ob sie der Beginn des Play-Offs wären. Auf keinen Fall wollen wir die letzten beiden Spiele als eine Art Bonus-Spiele sehen“, stellt der gebürtige Serbe klar.

Ein besonderes Spiel steht für Sturm-Neuzugang Kevin Friesenbichler auf dem Programm, spielte der 25-Jährige doch von Sommer 2015 bis Jänner 2019 für die Veilchen. „Die Erinnerungen sind sowohl positiv als auch weniger positiv. Wir haben in meiner Zeit einen zweiten und einen dritten Platz in der Liga erreicht“, erinnert sich der Angreifer, der die Momente Lage seines Ex-Vereins wie folgt einschätzt: „Es ist schwierig sie zu charakterisieren. Sie sind schwer in die Saison hineingekommen. Haben viel ausprobiert und oft Spieler und System gewechselt. Ich denke aber, dass sie sich in den letzten Monaten gefestigt haben. Es ist eine sehr gute Mannschaft, die einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat um in die Saison hineinzukommen. Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen, denn es geht für uns um Punkte für die Meistergruppe."

So könnten die Teams spielen

Sturm Graz: Siebenhandl - Ljubic, Avlonitis, Spendlhofer - Sakic, Jäger, Dominguez, Kiteishvili, Hierländer - Huspek, Röcher

Austria Wien: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Borkovic, Poulsen - Ebner, Jeggo - Pichler, Fitz, Sarkaria - Monschein

Schiedsrichter der Begegnung

Markus Hameter

Bisheriges Saisonduell

FK Austria Wien gegen SK Sturm Graz 1:0

Sturm Graz gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der fünf Sonntags-Partien zu sehen.

Sturm Graz gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

