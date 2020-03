Die Fan-Attacken in Deutschland gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp sorgten an diesem Wochenende für blankes Entsetzen in der Fußballszene. Nachdem in diversen Fankurven von deutschen Bundesligisten boshafte Transparente mit heftigen Beschimpfungen gegenüber Hopp präsentiert worden waren, sorgten heute auch die Rapid-Fans mit einer Botschaft für Aufsehen.

Rapid-Fans mit Botschaft an ÖFB und Liga

"ÖFB & Liga: Lasst euch vom Hurensohn-Virus nicht infizieren. Gegen Kollektivstrafen & Pro 50+1 in Ö, D & überall!“, stand auf einem Transparent auf dem Block West geschrieben. Diese Beleidigung gegenüber Hopp wurde auch auf den diversen Spruchbändern in den deutschen Stadien verwendet. Erst gestern war ein Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern München kurz vor dem Abbruch gestanden. Heute musste das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin gegen Wolfsburg ebenfalls kurz unterbrochen werden.

Die Hütteldorfer Fanszene spricht sich damit deutlich gegen Kollektivstrafen und für die 50+1 Regel im Fußball aus. Zur Erklärung: Bei der TSG Hoffenheim besitzt der Milliardär Dietmar Hopp dank einer Ausnahmeregelung die Mehrheit der Stimmrechte. Die 50+1 Regel in Deutschland sieht vor, dass es Kapitalanlegern nicht möglich ist, eine Stimmenmehrheit bei Kapitalgesellschaften zu erreichen.

Text von Ligaportal, Foto: Ligaportal-User