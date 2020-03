Es ist schon kurios: Da kassiert der TSV Hartberg eine 1:5-Niederlage gegen den LASK und darf am Ende dennoch eine riesengroße Party feiern. Dank des 1:1-Unentschiedens zwischen Sturm und Austria sind die Oststeirer nämlich fix für die Meistergruppe qualifiziert. „Es ist ein historischer Moment für den Verein“, jubelte Brigitte Annerl im Interview mit Ligaportal.

„Komischen Gefühl, wenn man Watschn bekommt und was zum Feiern hat“

„Ich freue mich für die Spieler, für den Verein und für Hartberg. Es ist so genial, was da erreicht worden ist als Budgetzwerg der Liga - das muss man schon klar sagen“, schwärmt die euphorisierte Präsidentin des TSV Hartberg, die sich nun - aufgrund des bereits geschafften Klassenerhalts - über Planungssicherheit freut: „Jetzt kann ich etwas frühzeitig planen für die Jungs, wenn sie dann ihren üblichen Abschlusstrip haben. Es wird viele Überraschungen geben“, verspricht die Wienerin.

Christian Klem, der Torschütze zum 1:0 für den TSV, sprach von einem „komischen Gefühl, wenn man eine verdiente Watschn bekommt und trotzdem etwas zum Feiern hat“, so der 28-Jährige. „Es ist ein Riesenerfolg. Das Saisonziel war ganz klar, den Klassenerhalt zu schaffen. Wenn man das schon nach der 21. Runde schafft, ist das ein Wahnsinn“, jubelt der Abwehrspieler, der vermutet, dass es eine „richtig coole Partie geworden wäre“, wenn man das Spiel zu elft fertiggespielt hätte.

Annerl über Meistergruppe: "Wollen kein Punkte- und Torelieferant sein"

LASK-Leihspieler Felix Luckeneder, der von den LASK-Fans während der Partie gefeiert worden war, blickte in unserem Interview voraus und meinte im Hinblick auf die Meistergruppe: „Wir müssen schauen, dass wir spielerisch dort hin kommen, wo wir im Herbst waren. Wir müssen uns jetzt genau anschauen, was wir uns dort vornehmen. Es ist sicher einiges möglich, weil auch die Punktekonstellation gut ist - zumindest bis zum dritten Platz“, so der Innenverteidiger.

Über die aktuelle Form seines Stammklubs meinte der 25-Jährige: „Es ist unglaublich, wenn man sieht, wie sie unter der Woche rotieren können. Hut ab. Wenn man auf die Tabelle schaut und die Formkurve, die klar nach oben zeigt, betrachtet, dann ist in der Meisterschaft, im Cup und in der Europa League einiges möglich.“

Brigitte Annerl erklärte nach dem Spiel das Erfolgsgeheimnis des TSV und schwärmte von Trainer Markus Schopp. „Wir haben einen Top-Trainer, der eine fachliche und soziale Kompetenz hat. Er schafft es einfach, das Beste aus jedem Spieler herauszuholen. Jeder ist über sich hinausgewachsen. Und wir setzen auch auf Kontinuität - Das ist schon ein Erfolgsrezept“, so die Präsidentin, die auch betonte, dass man in der Meistergruppe nicht zum Punkte- und Torelieferanten avancieren möchte: „Das wollen wir nicht sein. Wir können jetzt ganz locker, ohne irgendeinen Druck drauf los spielen. Es war immer ein Erfolgsrezept von Hartberg - immer frei von der Leber schönen Fußball präsentieren“, so Annerl.

"Zach, wenn sie das System kopieren"

Beim LASK herrschte nach dem 5:1-Kantersieg freilich eine überragende Stimmung, wenngleich man mit der Leistung in der ersten Halbzeit nicht gänzlich zufrieden sein konnte. „In der ersten Halbzeit war es sehr zäh. Hartberg hat das gut gemacht, es gab viele Unterbrechungen. Die Rote Karte hat uns in die Karten gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir Hartberg überrollt“, resümierte Peter Michorl.

Ähnlich sah es auch Goalie Alexander Schlager: „Wir haben gewusst, dass Hartberg aggressiv gegen den Ball spielen wird. Es ist auch zach, wenn sie das System kopieren und diese Intensität mitgehen können, weil es Mann gegen Mann geht. Wir haben gewusst, dass wir unser Spiel durchbringen müssen“ schilderte der gebürtige Salzburger. „Wir haben gesagt, dass wir die Intensität hochhalten wollen. Der Gegner war ein Mann weniger und da war es klar, dass ihnen irgendwann die Kraft ausgehen wird“, meinte der 24-jährige Salzburger.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media