Bis in die Schlussphase hatte es gestern für die Wiener Austria gut ausgesehen, um am kommenden Samstag doch noch ein Finalspiel gegen St. Pölten um ein Ticket für die Meistergruppe zu erkämpfen. Letztendlich sollte der Führungstreffer von Manprit Sarkaria allerdings nicht genügen, um einen vollen Erfolg aus Graz zu entführen, da der für Sturm eingewechselte Bekim Balaj in der 88. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer erzielt hatte. Damit müssen die Veilchen nun endgültig mit der Qualifikationsgruppe Vorlieb nehmen.

"Über die ganze Saison gesehen haben wir uns nicht mehr verdient"

„Gratulation an Hartberg! Die Tabelle nach 21 Runden lügt nicht und von dem her hat sich Hartberg das sehr verdient, dass sie zu dieser Jahreszeit schon den Klassenerhalt feiern können“, richtete Christian Ilzer seinem Ex-Klub im Sky-Interview aus.

Über das Verpassen der Meistergruppe, die man in der letzten Saison noch als Tabellenvierter abgeschlossen hatte, zeigte sich der Austria-Coach freilich gefrustet: „Natürlich sind wir jetzt enttäuscht. Aber über die ganze Saison gesehen haben wir uns nicht mehr verdient. Wenn man nur jede vierte Runde gewinnt, dann ist das einfach zu wenig. Am Ende waren auch deutlich zu viele Unentschieden dabei. Auch wenn es Fakt ist, dass wir uns gesteigert haben im Verlauf der Saison, war es einfach zu wenig, um diese Meistergruppe zu erreichen“, gestand der gebürtige Steirer.

Auch bei den Spielern der Veilchen war die Selbstkritik nach dem neunten Remis in dieser Saison gegeben: „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Vor allem die Anfangsphase der Saison haben wir verpatzt und deswegen stehen wir jetzt dort, wo wir sind“, konstatierte etwa Dominik Fitz. Torschütze Manprit Sarkaria wiederum gab sofort die Marschroute aus: „Jetzt sind wir im unteren PlayOff und das heißt, das Bestmögliche dort rauszuholen und es über diesen Weg in die Europa League zu schaffen."

Peter Stöger findet deutliche Worte

Auch Austrias Sportvorstand Peter Stöger wollte nach dem Verpassen der Meistergruppe keine Ausreden suchen und fand deutliche Worte: „So wie wir in die Saison gestartet sind, ist es auch kein Zufall, dass wir bis zum Schluss darum fighten mussten und nicht oben dabei waren, weil wir einfach zu wenig gemacht haben“, so der gebürtige Wiener gegenüber Sky.

Man habe dann die richtigen Lehren daraus gezogen und die richtigen Entscheidung getroffen, doch es sei sich dann einfach nicht mehr ausgegangen. „Und es stimmt, es ist keine Aufnahme von drei, vier Spielen, sondern das ist ja ein kompletter Durchgang, wo du zweimal gegen jeden gespielt hast. Und wenn du da nicht dabei bist - und es ist ja nicht nur ein Punkt, sondern eine Runde vorher schon klar - dann wirst du es auch nicht verdient haben“, stellte Stöger klar.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller