Das Sturmtief „Bianca“, welches für eine Verschiebung des Europa-League-Rückspiels zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt gesorgt hat, wirbelte auch die Termine in der heimischen Bundesliga kräftig durcheinander. So muss etwa die Partie SCR Altach gegen RB Salzburg am heutigen Montag um 19 Uhr stattfinden, da zwischen dem ursprünglich geplanten Termin (Sonntag, 17 Uhr) und dem Rückspiel am vergangenen Freitag nur ein spielfreier Tag gewesen wäre. Zwischen zwei Pflichtspielen müssen jedoch stets zwei „Ruhetage“ liegen.

Marsch: "Terminsituation ist eine große Herausforderung für uns"

„Die aktuelle Terminsituation ist eine große Herausforderung für uns. Durch die Verschiebung des Europa League-Spieles und die folgenden Termine in Bundesliga und Cup müssen wir etliche Dinge etwas umstellen“, beklagt Salzburg-Coach Jesse Marsch. Der US-Amerikaner betonte jedoch im selben Atemzug, dass man mit dieser speziellen Situation klarkommen müsse: „Aber egal, wie es letztlich ist, wir müssen damit zurechtkommen und werden dies auch tun. Wir sind ein Klub mit großen Erwartungen, jetzt haben wir eine weitere Chance, dies auch zu zeigen.“

Besonders wird die Partie für Salzburg-Rückkehrer Mergim Berisha, der zuletzt an die Vorarlberger ausgeliehen war: „Ich habe immer noch mit etlichen Menschen in Altach guten Kontakt, es war eine schöne Zeit. Aber im Spiel geht es um drei wichtige Punkte. Und die wollen wir unbedingt holen, nur das zählt. Altach wird sicher topmotiviert sein und versuchen, uns zu überraschen. Darauf müssen wir vorbereitet sein, um auch erfolgreich sein zu können.“

Genauso wie die Bullen muss auch der SCR Altach noch auf den ersten Sieg im neuen Jahr warten. Und obwohl Österreichs Serienmeister aktuell etwas angeschlagen in der Cashpoint-Arena gastieren wird, bleibt der Respekt vor dem Tabellenzweiten groß: „Sie spielen enormes Pressing und gehen davon aus, dass sie wenige Sekunden nach Ballverlust wieder den Ball haben. Wenn man das überbrückt, kann man sie auch vor Probleme stellen“, so Altach-Coach Alex Pastoor.

SCR Altach 6.25 | Unentschieden 5.00 | Red Bull Salzburg 1.40

So könnten die Teams spielen

SCR Altach: Kobras - Thurnwald, Dabanli, Maak, Schmiedl, Karic - Sam, Wiss, Zwischenbrugger, Schreiner - Gebauer

RB Salzburg: Stankovic - Vallci/Farkas, Onguene, Ramalho, Ulmer - Camara/Bernede - Okugawa/Mwepu, Berisha, Ashimeru - Daka, Hwang

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

Bisheriges Saisonduell

Red Bull Salzburg gegen Cashpoint SCR Altach 6:0

Altach gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Altach gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 18:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Altach gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

