Die österreichische Fußball-Bundesliga hat am Montagnachmittag den Spielplan für die anstehenden zehn Spiele des Finaldurchgangs veröffentlicht. Wie schon in der abgelaufenen Saison steigen die Spiele der Qualifikationsgruppe am Samstag, ehe es am Sonntag in der Meistergruppe zur Sache gehen wird (abgesehen von der englischen Runde, die am Dienstag, dem 21. April sowie Mittwoch, dem 22. April, ausgetragen wird).

Meistergruppe startet mit Kracher Salzburg-Rapid

Die Qualifikationsgruppe startet am Samstag, den 14.03. um 17:00 Uhr mit den Partien FK Austria Wien – FC Flyeralarm Admira, SV Mattersburg – CASHPOINT SCR Altach und WSG Swarovski Tirol – spusu SKN St. Pölten.

Am ersten Spieltag des Finaldurchgangs kommt es am Sonntag, dem 15. März, zum Spitzenspiel in der Meistergruppe zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien. Ankick ist um 17 Uhr. Um 14:30 Uhr trifft der LASK auf den TSV Prolactal Hartberg und SK Puntigamer Sturm Graz auf den RZ Pellets WAC.

In der 32. Bundesliga-Runde kommt es in der Raiffeisen-Arena in Pasching zum großen Showdown zwischen LASK und Red Bull Salzburg.

Punkteteilung

Die Punkte aus dem Grunddurchgang werden halbiert, halbe Punkte werden abgerundet. Sind zwei Klubs am Ende des Finaldurchgangs punktegleich und wurde bei einem dieser Klubs ein halber Punkt abgerundet, wird dieser Klub vorgereiht. Wurde bei keinem oder bei beiden Klubs abgerundet, wird als nächstes Entscheidungskriterium die Tordifferenz herangezogen. Sollte auch diese gleich sein, gelten die weiteren vier bestehenden Entscheidungskriterien: Erzielte Tore, Siege, Auswärtssiege, direktes Duell.

Europa League Play-off

Nach dem Finaldurchgang haben der Meister, der Vizemeister, der Drittplatzierte der Meisterschaft sowie der Sieger des UNIQA ÖFB Cup ihre internationalen Startplätze fix. Abhängig davon, ob der Cupsieger in der Meisterschaft ebenfalls auf einem internationalen Startplatz landet, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, welche Teams am Europa League-Play-off teilnehmen. Allgemein gilt: Der 6. der Meistergruppe bzw. ebenso die Plätze 9 bis 12 nehmen nicht am Europa League-Play-off teil.

Das Halbfinale im Europa League Play-off findet am Mittwoch, den 20.05 statt, die beiden Finalspiele am Samstag, 23.05. bzw. Dienstag, 26.05.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media