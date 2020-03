Hiobsbotschaft für den LASK: Wie die Kronen Zeitung am Dienstag berichtet, soll sich Marvin Potzmann am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen Hartberg einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen haben. Der gebürtiger Wiener war bei einem Zweikampf mit Jürgen Heil derart unglücklich zu Fall gekommen, dass er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Schlimmsten Befürchtungen bestätigt

LASK-Coach Valerien Ismael hatte bereits in der Pressekonferenz nach dem Spiel angekündigt, dass es sich wohl um eine schwerwiegende Verletzung handle. Der 26-Jährige absolvierte in der laufenden Saison 26 Pflichtspiele für die Linzer (ein Tor, sechs Assists).

Ein Termin für eine mögliche Operation steht bis dato noch nicht fest.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media