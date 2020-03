Es ist wieder Zeit für unsere Rubrik „Ligaportal Inside“: Heute stellen wir euch David Cancola vom TSV Hartberg vor. Der 23-Jährige ist aus der Startelf der Oststeirer nicht wegzudenken, absolvierte in der laufenden Saison bereits 20 Pflichtspiele für den TSV, der mit dem Einzug in die Meistergruppe der Bundesliga einen historischen Erfolg eingefahren hat.

David Cancola genoss den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung in der Akademie der Wiener Austria. Am 13. Mai 2017 stand der zentrale defensive Mittelfeldspieler gegen die SV Ried erstmals im Profikader der Wiener Austria, ehe er drei Monate später beim 2:1-Auswärtssieg in der Europa-League-Quali gegen NK Osijek in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und damit sein Debüt für die Kampfmannschaft der Veilchen bestritt.

Noch im selben Monat folgte eine Leihe zum SC Wiener Neustadt, ehe er ein Jahr später wieder nach Wien-Favoriten zurückkehrte, wo er vorwiegend für die Young Violets zum Einsatz kam. Im Februar 2019 folgte dann der fixe Transfer zum TSV Hartberg, wo er rasch zum Stammspieler avancierte.

Wir haben den sympathischen 23-Jährigen, der eine Passion für den italienischen Fußball hat und sich auch im Sommer gerne an der Adria entspannt, zum Wordrap gebeten.

Der Wordrap mit David Cancola

von Ligaportal