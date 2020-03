Trotz eines 1:5-Debakels gegen den LASK konnte der TSV Hartberg am vergangenen Sonntag jubeln und den bis dato größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern. Vor dem letzten Spiel im Grunddurchgang der Bundesliga sind die Oststeirer nicht mehr aus den Top sechs zu verdrängen und damit fix für die Meistergruppe qualifiziert.

Freibier für alle Fans: Hartberg freut sich auf Party gegen Tirol

Heißt: Das große Saisonziel Klassenerhalt hat der TSV bereits elf Spieltage vor Schluss in der Tasche. Dieser große Erfolg soll freilich gebührend gefeiert werden und am besten mit einem Heimsieg am Samstag gegen die WSG Tirol gekrönt werden.

Für dieses Spiel hat sich der TSV Hartberg etwas Besonderes einfallen lassen, gibt es doch für alle Fans nach dem Spiel in der Hauptkantine Freibier zu genießen.

Wir möchten am Samstag mit euch den Einzug in die Meistergruppe feiern und auf den größten Erfolg der Vereinsgeschichte anstoßen. Aus diesem Grund gibt es nach dem Spiel gegen die @WSGFUSSBALL (07.03. - 17 Uhr) FREIBIER! Kommt alle ins Stadion! #htbwsg #tipicobl #nevergiveup pic.twitter.com/vYpHuFQX73 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) March 3, 2020

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media