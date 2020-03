Die U19-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg steht nach einem klaren 4:1-Sieg über die Altersgenossen von Derby County (U18 Premier-League-Meister) im Viertelfinale der UEFA Youth League. Nicolas Seiwald sorgte mit einem direkten Freistoßtor für die frühe Führung der Jungbullen (3.), ehe die Engländer durch einen Treffer von Tyree Benjamin Wilson zum raschen Ausgleich kamen (17.).

Im Viertelfinale gegen Bergamo oder Lyon

Die U19-Mannschaft der Salzburger blieb aber die bessere Mannschaft und kam unmittelbar vor dem Pausenpfiff zur erneuten Führung, nachdem Junior Adamu einen Kopfball verwandelt hatte (45.+1).

In der 70. Minute sorgte Junior Adamu mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag für die Vorentscheidung, ehe Luka Sucic in der vierten Minute der Nachspielzeit einen Freistoß direkt zum 4:1-Endstand verwandelte.

Am 17. oder 18. März bekommen es die Jungbullen in der Runde der letzten acht mit dem Sieger aus der Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und Olympique Lyon zu tun.

Frank Kramer: „Die Stimmung in der Kabine war logischerweise richtig gut und die Erleichterung zu spüren. Wir stehen jetzt unter den letzten acht Teams in diesem Bewerb, das macht uns sehr stolz. In der ersten Hälfte war es ein richtiger Abnützungskampf, und man hat gesehen, welche Wucht Derby County haben kann. Da haben wir uns durchgebissen. In Durchgang zwei waren wir klarer und agierten zielstrebiger vor dem Tor. Der heutige Sieg war mehr als verdient, aber der Fokus liegt schon auf den neuen Aufgaben, die wir erneut annehmen und daran wachsen werden.“

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media