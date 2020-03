„Wer zur Hölle ist LASK“, hatte die englische Fußball-Legende Gary Lineker nach der Auslosung des Europa-League-Achtelfinals, welche den Linzer Athletikern das Traumlos Machester United bescherte, getwittert. „Don’t worry I LASK (I’ll ask) someone“, fügte der 59-Jährige hämisch hinzu. Der LASK möchte diesen Seitenhieb nicht auf sich sitzen lassen und antwortet in einem Promo-Video auf die Provokation des ehemaligen Stürmers.

„Rote Teufel? Nie von ihnen gehört.“

„Unsere Antwort auf Gary Lineker. Because he LASKed so nicely“, schreibt jener Sponsor der Linzer, der dieses Video produziert hat. In diesem 78-sekündigen Clip werden legendäre Momente der Klubgeschichte des LASK aufgezeigt.

Die markanteste Szene in diesem Video ist die originelle Antwort auf die Provokation Linekers: Während sich ein junger Bursche das Trikot von Manchester United vom Leib reißt, um das Dress des LASK zu präsentieren, sagt die Sprecherstimme: „Rote Teufel? Nie von ihnen gehört.“

Das Hinspiel zwischen LASK und Manchester United steigt am 12. März um 18.55 Uhr auf der Linzer Gugl. Eine Woche später geht in Manchester das Rückspiel über die Bühne (Ankick 21 Uhr).

Das Revanche-Video des LASK

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media, Grafik: Ligaportal