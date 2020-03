Der Hinspiel-Kracher in der UEFA Europa League zwischen dem LASK und Manchester United ist bereits zwei Tage nach dem Start des geschützten Vorverkaufs restlos ausverkauft. "Das diesbezügliche Vorkaufsrecht wurde sowohl unseren Sponsoren als auch den rund 4.000 Dauerkartenbesitzern eingeräumt", geben die Linzer auf ihrer Homepage bekannt.

Damit werden am 12. März auf der Linzer Gugl 14.000 Zuschauer beim Hammer-Duell dabei sein.

Kartenverkauf für Rückspiel in Manchester läuft

Der geschützte Vorverkauf für den Gästesektor im Old Trafford startete ebenfalls am 3. März. Dieser bietet Platz für etwa 3650 Fans. "Auch für das Auswärtsspiel in Manchester gilt: Sofern noch Karten verfügbar sind, beginnt am 6. März um 10 Uhr der freie Verkauf. Pro Person können zwei Karten erworben werden", schildert der LASK.

