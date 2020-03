Nachdem Florian Mader erst vor einer Woche sein sofortiges Karriereende verkündet hatte, gab die WSG Swarovski Tirol am heutigen Donnerstag bekannt, dass ein weiterer Kicker seine Profikarriere beenden wird. Clemens Walch wird am dem kommenden Sommer nicht mehr für die WSG Tirol spielen, sondern für Silz/Mötz in der Tiroler Liga aktiv sein.

Über Deutschland und Ried zurück nach Tirol

Der 32-jährige Offensivspieler kickte in seiner bisherigen Laufbahn u.a. in Deutschland, wo er beim VfB Stuttgart, beim 1. FC Kaiserslautern sowie bei Dynamo Dresden unter Vertrag stand. Seine längste Zeit verbrachte der gebürtige Tiroler bei der SV Ried, für die er in insgesamt 162 Pflichtspielen 27 Tore erzielte sowie 22 Assists beisteuerte.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media