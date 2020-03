In den vergangenen Tagen sorgten - nicht immer jugendfreie - Spruchbänder in den diversen Fankurven für große Empörung in der Fußballszene. Während in Deutschland so manche Partie kurz vor dem Abbruch stand, weil sich Fanszenen dazu bemüßigt fühlten, Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp zu beleidigen, schwappte die Spruchband-Welle zuletzt auch auf Österreich über.

"Ihr Heuchler": LASK-Fans äußern sich zu Hopp-Eklat

Nachdem sich bereits die Rapid-Fans und auch die Anhänger von Wacker Innsbruck zum Thema Kollektivstrafen sowie über die 50+1 Regel geäußert hatten, präsentierten heute auch die Fans des LASK ein Spruchband.

„Ein Milliardär wird beleidigt, das Volk ist empört“, spielen die Anhänger die Beleidigungen gegenüber Hopp herunter, um gleichzeitig auf andere Themen aufmerksam zu machen. „Bei Katar, Rassismus und Co hat’s keinen gestört - Ihr Heuchler“, stand auf dem Banner geschrieben.

Damit spielen die LASK-Fans u.a. auf den Umstand an, dass zahleiche Arbeiter, die bei der Errichtung der Stadien für die WM 2022 in Katar mitgewirkt haben, gestorben sind, da die Arbeitsbedingungen alles andere als menschenwürdig waren.

von Ligaportal, Foto: Ligaportal