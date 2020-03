Exakt 10.021 Besucher bekamen gestern in der Salzburger Bullen-Arena ein - wie im Vorfeld erwartet - spannendes, intensives und hoch emotionales Cup-Halbfinale zu sehen. Letztendlich setzte sich Österreichs Serienmeister im Semifinal-Kracher knapp, aber am Ende verdient mit 1:0 durch. Hee-Chan Hwang hatte in der 50. Minute den spielentscheidenden Treffer erzielt.

Wie lange wird Hwang den Bullen fehlen?

In der Schlussphase musste der Goldtorschütze mit der Trage vom Platz gebracht werden. Wie schlimm die Verletzung des Südkoreaner tatsächlich ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Salzburg-Coach Jesse Marsch verriet in der Pressekonferenz nach dem Spiel: „Er hat zu mir gesagt, dass es nicht so schlimm ist. Er kennt diese Verletzung aus der Vergangenheit und denkt, dass es nicht ganz schlimm wird. Vielleicht wird es ein paar Wochen dauern, aber wir werden sehen“, so der US-Amerikaner.

Cican Stankovic: "Sind immer noch die beste Mannschaft"

Mit dem ersten Erfolg nach zuletzt fünf sieglosen Pflichtspielen in Folge könnte bei den Salzburgern nun wieder das Selbstvertrauen in die Mannschaft zurückkehren. Bei den Interviews nach dem Spiel hatte man zumindest das Gefühl, als wäre die breite Brust schon wieder zurückgekehrt: „Wir haben das Rezept gefunden, wie wir den LASK besiegen können“, tönte Maximilian Wöber.

„Viel kämpfen, Akzente nach vorne setzen, schnell umschalten“, beschrieb er die Erfolgsformel, um den Tabellenführer vielleicht auch noch in der Meistergruppe zu biegen. Salzburg-Goalie Cican Stankovic möchte gar keine Zweifel aufkommen lassen, welche Mannschaft in Österreich den Titelanspruch stellen muss: „Wir sind immer noch die beste Mannschaft, haben den besten Kader und auch die besten Bedingungen“, so der ÖFB-Goalie im Interview mit Ligaportal.

Peter Michorl findet klare Worte: "Hatten die Hosen voll"

Apropos ÖFB-Keeper: LASK-Tormann Alexander Schlager konnte sich gestern erneut mit zahlreichen Top-Paraden auszeichnen. Man wäre fast geneigt zu sagen, dass der gebürtige Salzburger der beste Linzer am Platz war. Dass man durch diese Niederlage einen kleinen Knicks bekommen könnte, glaubt Schlager nicht: „Niederlagen gehören dazu im Fußball. Die wird uns jetzt nicht auf den Boden werfen, sondern wir werden stärker zurückkommen“, ist sich der LASK-Goalie sicher.

Peter Michorl wiederum stellte nach dem Spiel in den Katakomben gleich mehrmals unmissverständlich klar, dass Salzburg immer der Favorit sei. Gleichzeitig verteilte der gebürtige Wiener eine kleine Medienschelte: „Nicht wir sind auf dem Boden der Realität angekommen, sondern die Medien.“ Der LASK-Spielmacher, den man als Mann der klaren Worte kennt, sparte auch diesmal nicht mit Selbstkritik: „Wir hatten die Hosen voll. In Ballbesitz waren wir viel zu mutlos. Salzburg hat das gut gemacht, sie waren besser und sind verdient aufgestiegen.“

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal