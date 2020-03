Der Coronavirus hält aktuell die ganze Welt in Atem. Nun gibt es offenbar den ersten Verdacht in der Tipico Bundesliga. Wie der SCR Altach am Freitag bekannt gibt, wurde Jan Zwischenbrugger 14 Tage häusliche Quarantäne verordnet. "Diese reine Vorsorgemaßnahme wurde von der obersten Gesundheitsbehörde in Vorarlberg getroffen, da unser Spieler im Laufe der Woche privat mit einer mittlerweile offiziell am Coronavirus erkrankten Person in Kontakt war", schreiben die Altacher in einer Aussendung.

Vorsichtsmaßnahme hat keine Auswirkungen auf Spieler oder Betreuer

Zwischenbrugger sei davon am gestrigen Donnerstag in Kenntnis gesetzt worden. "Da er komplett beschwerdefrei ist, muss nach Auskunft der Gesundheitsbehörde bis dato auch kein Test bei ihm durchgeführt werden", schreibt der SCR Altach weiter.

Dr. Alexander Kopf, der Clubarzt des SCR Altach, befinde sich in engem Austausch mit der Landessanitätsbehörde Vorarlberg. "Aufgrund der Sachlage sind laut Auskunft der Gesundheitsbehörde auch keine weiteren Maßnahmen erforderlich und hat die Vorsichtsmaßnahme auf keine weiteren Spieler oder Betreuer Auswirkungen. Deshalb kann unsere Mannschaft wie geplant zum Spiel gegen FC Flyeralarm Admira am kommenden Samstag antreten", stellt der Verein klar.

"In Zeiten wie diesen verstehen wir die Vorsichtsmaßnahme natürlich und sind laufend mit den Gesundheitsbehörden in Kontakt. Jan Zwischenbruggers Ausfall schmerzt natürlich, aber vom sportlichen Gesichtspunkt her musst du mit Ausfällen aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten ohnehin immer umgehen können. Wir hoffen, dass Jan gesund bleibt und bald wieder für den SCRA auf dem Platz steht", sagt Christoph Längle, Geschäftsführer des SCR Altach.

Bundesliga äußert sich

Auch die österreichische Fußball-Bundesliga gab dazu eine Stellungnehme ab: "Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat alle Klubs über die Sachlage informiert und begrüßt die Vorsichtsmaßnahme sowie den proaktiven Umgang von Altach mit der Thematik. Aktuell werden die Spiele des CASHPOINT SCR Altach sowie der gesamten Tipico Bundesliga und der HPYBET 2. Liga weiterhin wie geplant durchgeführt. Die Österreichische Fußball-Bundesliga steht zur Thematik mit den Behörden sowie allen Klubs laufend in Kontakt und wird weiterhin umsichtig handeln."

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media