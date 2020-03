Neben dem gelbgesperrten Peter Michorl muss der LASK am Sonntag im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den SV Mattersburg auch auf Reinhold Ranftl verzichten. Der Strafsenat der österreichischen Bundesliga sperrte den gebürtigen Steirer wegen "Verhinderung einer offensichtlichen Torchance" für ein Spiel.

Torraub in Minute 98 - Schörgenhofer zeigte Rot

Ranftl hatte im Cup-Halbfinale gegen Red Bull Salzburg in der 98. Minute als letzter Mann den eingewechselte Noah Okafor zu Fall gebracht. Dafür hatte ihn Referee Robert Schörgenhofer mit Rot vom Platz gestellt. Der 28-jährige Rechtsverteidiger absolvierte in der laufenden Saison 35 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Tore sowie zehn Assists gelangen.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media