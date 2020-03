Schmerzhafter Ausfall beim FC Red Bull Salzburg: Österreichs Serienmeister muss mehrere Wochen auf Stürmer Hee-Chan Hwang verzichten. Der 24-Jährige, der die Bullen am Donnerstag mit dem Goldtor ins Finale geschossen hatte, zog sich im Cup-Halbfinale gegen den LASK ohne Fremdeinwirkung einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Ein äußerst bitterer Ausfall für die Bullen, war der gebürtige Südkoreaner in der bisherigen Saison doch an 29 Toren beteiligt.

Bullen mit Personalsorgen vor Heimspiel gegen Sturm Graz

Neben Hwang muss Salzburg-Coach Jesse Marsch im Heimspiel gegen Sturm Graz (Sonntag, 14:30 Uhr) auf Rasmus Kristensen, Karim Adeyemi, Zlatko Junuzovic und Mohamed Camara verzichten. „Am Sonntag werden uns wohl fünf wichtige Spieler aufgrund von Verletzungen fehlen. Aber wir brauchen wieder frische Spieler und ein Team, das Sturm schlagen kann. Darauf arbeiten wir hin und werden uns entsprechend vorbereiten“, meint der Bullen-Coach im Vorfeld des Schlagers.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media