Es war am 11. Mai 2005, als Ferdinand Feldhofer den SK Rapid Wien mit einem Kopfballtor in der Südstadt zum Meistertitel geschossen hat. Knapp 15 Jahre später fordert Feldhofer seinen ehemaligen Verein als Trainer des Wolfsberger AC heraus. Mit einem vollen Erfolg in der heimischen Lavanttal-Arena könnten die Kärntner den SK Rapid im letzten Spiel des Grunddurchgangs überholen und als Dritter in die Meistergruppe starten.

Kühbauer vermutet, dass der WAC Rapid fallen sehen will

Die seit acht Partien ungeschlagenen Hütteldorfer wollen dies jedoch verhindern: „Die Serie spricht für die Mannschaft und unsere Arbeit, wir sind immer ruhig geblieben, das ist das Wichtigste“, freut sich Didi Kühbauer über die jüngste Erfolgssträhne. Verbesserungswürdig stellt sich allerdings die Auswärtsbilanz gegen den WAC dar, gelang Rapid in den bisherigen 13 Partien im Lavanttal doch nur ein einziger Ligasieg.

„Wir erwarten ein enges Spiel, denn der WAC hat in den letzten beiden Jahren einen sehr guten Fußball gespielt und wird uns, wie so viele andere, auch fallen sehen wollen“, schildert der Rapid-Trainer. Diesen Gefallen wolle man den Kärntnern allerdings nicht machen.

Auch Rapid-Goalie Richard Strebinger weiß um die Qualitäten des WAC, der zuletzt einen klaren 4:0-Sieg in St. Pölten feiern konnte, bestens Bescheid: „Sie haben eine erfahrene Mannschaft, die stark bei Standards ist und weiß, wo sie stehen muss“, so Strebinger, der aber hinzufügt, dass man nach vorne genügend Qualität hätte, um zu Chancen zu kommen und dann auch die Tore zu machen.

So könnten die Teams spielen

WAC: Kofler - Novak, Vieira, Gollner, Schmitz - Leitgeb - Jojic, Liendl, Schmid - Weissmann, Schmidt

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Dibon, Barac, Ullmann - Petrovic, Schwab - Murg, Knasmüllner, Arase - Fountas

Schiedsrichter der Begegnung

Rene Eisner

Bisheriges Saisonduell

SK Rapid Wien - RZ Pellets WAC 1:1

WAC gegen Rapid Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen Rapid Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der vier Samstags-Partien zu sehen.

WAC gegen Rapid Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger