Mit großer Enttäuschung, aber auch mit viel Selbstkritik hat der FK Austria Wien das 1:1-Remis vor einer Woche gegen Sturm Graz zur Kenntnis genommen. Seit diesem Zeitpunkt herrscht nämlich Gewissheit, dass man im Finaldurchgang in der Qualifikationsgruppe an den Start gehen muss. Damit geht es für die Violetten im heutigen Heimspiel gegen St. Pölten um einen halbwegs versöhnlichen Abschluss eines verpatzten Grunddurchgangs.

Austria möchte gegen St. Pölten "noch einen draufsetzen, also gewinnen“

Die Austria ist seit mittlerweile acht Bundesliga-Partien ungeschlagen, wenngleich von diesen acht Spielen gleich sechs mit einem Unentschieden zu Ende gingen. Die letzten fünf Ligapartien in Folge endeten alle mit einem Remis. „Wir wollen den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen. Heißt: Unsere Ungeschlagen-Serie fortsetzen und noch einen draufsetzen, also gewinnen“, gibt Youngster Dominik Fitz die Marschroute vor.

Mit dem SKN St. Pölten gastiert jedenfalls eine Mannschaft in der Generali-Arena, mit der es die Veilchen in der Qualifikationsgruppe noch zweimal zu tun bekommen werden: „St. Pölten spielt intensives Pressing, will uns sicher vor Probleme stellen. Wir müssen unsere Identität und unser Spiel auf den Platz bringen, uns sicher im Laufe des Frühjahrs auch noch regelmäßig steigern“, weiß Austria-Trainer Christian Ilzer.

Unrund läuft es auch beim SKN St. Pölten, der seit mittlerweile sieben Ligapartien auf einen Sieg wartet: „Für uns beginnt jetzt eine entscheidende Zeit. Wir müssen morgen als ganzes Team jene Tugenden auf den Platz bringen, die in dieser Phase nötig sind und von der ersten bis zur letzten Minute voll da sein“, so Cheftrainer Alexander Schmidt, der wieder auf die zuletzt verletzten Christoph Riegler und Luan Leite da Silva zurückgreifen kann. Christoph Klarer ist für die Partie in Wien-Favoriten gesperrt.

So könnten die Teams spielen

Austria Wien: Pentz - Zwierschitz, Palmer-Brown, Madl, Poulsen - Grünwald, Jeggo - Pichler, Fitz, Sarkaria - Monschein

St. Pölten: Riegler - Luan, Drescher, Muhamedbegovic - Ingolitsch, Luxbacher, Gorzel, Hofbauer, Davies - Pak, Burke

Schiedsrichter der Begegnung

Sebastian Gishamer

Bisheriges Saisonduell

SKN St. Pölten - FK Austria Wien 2:2

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen St. Pölten live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der vier Samstags-Partien zu sehen.

Austria Wien gegen St. Pölten im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak