Nicht nur am vergangenen Donnerstag im Cup-Halbfinal-Kracher gegen Red Bull Salzburg, sondern bereits seit mehreren Monaten agiert LASK-Goalie Alexander Schlager in absoluter Hochform. Der 24-Jährige kassierte in der laufenden Bundesliga-Saison erst 20 Gegentore (in 21 Spielen - davon neun Mal ohne Gegentor). Zudem machte der gebürtige Salzburger zuletzt mit zahlreichen Top-Paraden auf sich aufmerksam und ist aktuell der schärfste Konkurrent von Cican Stankovic um die Nummer eins im ÖFB-Tor.

Bastelt Red Bull Salzburg an einem Transfer?

Schlager, der seine Jugend in der Akademie von Red Bull Salzburg verbrachte, gilt damit als eine der heißesten Aktien beim aktuellen Tabellenführer der Tipico Bundesliga. Und die Salzburger Bullen dürften Informationen der Salzburger Nachrichten zufolge die Fühler nach dem LASK-Keeper ausgestreckt und eine Verpflichtung für kommenden Sommer ins Auge gefasst haben.

Fünf Millionen Ablöse für den 24-Jährigen?

Demnach heißt es im Bericht, dass Red Bull Salzburg bereit wäre, eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro zu überweisen, um Schlager vom LASK loszueisen. Schlagers Vertrag in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ist noch bis Sommer 2023 datiert. Da der 24-Jährige mit seinen überragenden Leistungen wohl auch das Interesse im Ausland geweckt haben dürfte, könnten die Linzer womöglich noch mehr Geld lukrieren.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media