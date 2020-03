Vor wenigen Augenblicken ging mit den Partien Mattersburg gegen LASK und Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz der Grunddurchgang in der Tipico Bundesliga zu Ende. Nun werden zum zweiten Mal nach der Ligareform die Punkte halbiert und die zwölf Bundesligisten in Meister- und Qualifikationsgruppe geteilt. LASK, Salzburg, Rapid, WAC, Sturm und Hartberg gehen in der Meistergruppe an den Start. Austria, Altach, Mattersburg, Admira, WSG Tirol und St. Pölten müssen in die Qualifikationsgruppe.

So sieht die Tabelle nach der Punkteteilung aus

Sind zwei Klubs am Ende des Finaldurchgangs punktegleich und wurde bei einem dieser Klubs ein halber Punkt abgerundet (diese Vereine haben wir in der Tabelle oben fett markiert), wird dieser Klub vorgereiht. Wurde bei keinem oder bei beiden Klubs abgerundet, wird als nächstes Entscheidungskriterium die Tordifferenz herangezogen. Sollte auch diese gleich sein, werden die weiteren vier bestehenden Entscheidungskriterien (Erzielte Tore, Siege, Auswärtssiege, direktes Duell) herangezogen.

Erste Runde im Finaldurchgang

Am kommenden Wochenende geht es bereits mit der ersten Runde des Finaldurchgangs los. Am Samstag um 17 Uhr gehen alle drei Partie der Qualifikationsgruppe über die Bühne. Die Wiener Austria trifft zu Hause auf die Admira, Mattersburg empfängt den SCR Altach und die WSG Tirol bekommt es daheim mit St. Pölten zu tun.

Am Sonntag um 14:30 Uhr steigen die ersten beiden Partien der Meistergruppe, wenn Sturm Graz auf den WAC trifft und der LASK daheim den TSV Hartberg empfängt. Das Topspiel um 17 Uhr lautet Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media