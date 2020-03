Zum bereits sechsten Mal in Folge musste sich der FK Austria Wien am gestrigen Samstag mit einem Punkt begnügen. Die Veilchen kamen im Bundesliga-Heimspiel gegen den SKN St. Pölten nicht über ein torloses Remis hinaus. „Ich kann das Unentschieden gar nicht mehr hören“, merkte Austria-Coach Christian Ilzer sauer an. Auch Patrick Pentz zeigte sich mit dem geholten Punkt alles andere als zufrieden: „Wir haben uns unbedingt einen Sieg vorgenommen“, konstatierte der Austria-Keeper vor dem Ligaportal-Mikro.

Pentz über Kung-Fu-Attacke: "Bin ganz klar vor ihm am Ball"

Der Tormann der Veilchen stand aber wegen einer anderen Aktion im Mittelpunkt: In der 18. Minute hatte Pentz zunächst den Ball vor dem heranstürmenden Pak geklärt, ehe er den Nordkoreaner mit dem gestreckten Fuß am Unterarm und wohl in der Magengegend traf >>>Die Szene im Video<<< Schiedsrichter Sebastian Gishamer zeigte dem Austria-Keeper für seine Kung-Fu-Einlage Gelb.

„Ich bin ganz klar vor ihm am Ball, ziehe den Fuß sogar noch bisschen zurück. Er rennt dann in mich rein, was auch verständlich ist, weil er nicht mehr abbremsen kann mit vollem Speed. Die Entscheidung vom Schiedsrichter kann man nachvollziehen. Ich persönlich nicht“, so Pentz über die Entscheidung Gelb und Freistoß. Die St. Pöltner wiederum hätten natürlich gerne einen Ausschluss gesehen.

Die Interviews nach dem Spiel

von Ligaportal