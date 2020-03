Es ist schon eine unglaubliche Serie, die der LASK in diesem Bundesliga-Grunddurchgang hingelegt hat. Von den 22 Partien konnten die Linzer Athletiker 17 (davon elf Auswärtssiege in Folge) gewinnen. Schon in der vergangenen Saison konnten die Oberösterreicher aufzeigen, wurden am Ende aber „nur“ Vizemeister. In dieser Spielzeit könnte den Schwarz-Weißen aber der ganz große Wurf gelungen. „Diese Saison haben wir einfach noch eine Schippe draufgelegt“, erklärte Alexander Schlager im Interview mit Ligaportal.

„Es ist sehr, sehr unangenehm hier zu spielen"

Mit dem 1:0-Auswärtssieg gegen den SV Mattersburg wurde der Grunddurchgang standesgemäß abgeschlossen. Obwohl es heute definitiv nicht die beste Leistung der Oberösterreicher in dieser Saison war, brachten die Linzer den knappen Vorsprung recht problemlos über die Zeit. Von einem Pflichtsieg wollte Alexander Schlager allerdings nicht reden. „Es ist sehr, sehr unangenehm, hier zu spielen. Mattersburg macht das gut, ist eine robuste Mannschaft und kann gut dagegenhalten“, stellte der gebürtige Salzburger klar.

So groß die Freude über den elften Auswärtssieg in Folge auch war, so geschockt zeigte sich der 24-Jährige über die Verletzung von Thomas Goiginger, der bereits nach fünf Minuten ausgetauscht wurde: „Es ist natürlich sehr schade, weil er nicht nur ein fantastischer Fußballer, sondern ein noch viel besserer Mensch und guter Freund von mir ist. Wir werden ihm alle helfen, dass er noch viel besser und stärker zurückkommt“, stellte der LASK-Goalie klar.

LASK-Goalie Alexander Schlager im Interview

Mattersburg trauert Punkt nach

Beim SV Mattersburg trauerte man nach dem Spiel zumindest einem Punkt nach. Dieser wäre laut Florian Hart nämlich durchaus möglich gewesen. „Mit Kampf wäre es zwar möglich gewesen, aber wir sind nicht oft genug gefährlich geworden“, gestand der ehemalige LASK-Kicker. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Burgenländer unkonzentriert. In dieser Phase fand der LASK zwei Riesenchancen durch Samuel Tetteh vor. Zudem vergab Joao Klauss einen Elfmeter. „Es war ähnlich wie gegen Rapid. Da haben wir auch die ersten zehn Minuten verschlafen“, schildert Hart im Interview mit Ligaportal. Sonst sei das Spiel der Mattersburger aber ganz in Ordnung gewesen, betonte der 29-Jährige.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigen sich die Burgenländer nicht wirklich zufrieden, wenngleich man sich im Finish des Grunddurchgangs deutlich steigern konnte: „Es kann nicht positiv sein, wenn du da hinten drinnen bist. Trotz allem müssen wir das abhaken und in die letzten zehn Spiele alles reinhauen und schauen, dass wir oben bleiben“, fügt Hart hinzu.

Tino Casali erklärt herrliche Elfer-Parade

Dass die Burgenländer nicht schon unmittelbar nach dem Seitenwechsel als Verlierer feststanden, war Mattersburg-Goalie Tino Casali zu verdanken, der sich gleich zwei Mal im Eins gegen Eins mit Samuel Tetteh auszeichnen konnte. Gekrönt hat er seine starken Anfangsminuten in der zweiten Halbzeit mit einem gehaltenen Elfer gegen Joao Klauss. „Mein Gedanke war, dass ich zuvor zwei Eins gegen Eins auf links gehalten habe. Und da war es für mich logisch, dass er es vielleicht auf der anderen Seite probieren wird“, erklärte der SVM-Goalie seine Parade.

Seinen Aussetzer in der ersten Halbzeit bei einer Flanke von Rene Renner führte er auf die Sonne zurück. „Da hab ich den Ball gar nicht mehr gesehen - das war schwer“, erklärte der gebürtige Kärntner, der einen harten Kampf in der Qualifikationsgruppe erwartet: „Weil für alle sowohl der Abstieg als auch der Europacup-Platz drinnen ist. Von dem her gibt es jetzt jede Woche ein Endspiel“, so Casali abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media