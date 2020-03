Knalleffekt in der Tipico Bundesliga: Alexander Schmidt ist nicht mehr Cheftrainer des SKN St. Pölten. Der gebürtige Augsburger wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Gleichzeitig gibt der Tabellenletzte seinen Nachfolger bekannt: Robert Ibertsberger übernimmt den Cheftrainerposten bei den Wölfen und wird heute Nachmittag das erste Training leiten.

"In Anbetracht der prekären Situation mussten wir deshalb jetzt reagieren"

General Manager Andreas Blumauer erklärt die Gründe für den Trainerwechsel: „Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, um hoffentlich das Potential zu wecken, das wir in der Mannschaft sehen. Wir wollen unbedingt in der Liga bleiben und es wird ein hartes Stück Arbeit, um die notwendigen Erfolge einzufahren. Unter Alex Schmidt ist es uns leider nicht gelungen, in den letzten Wochen die benötigten Erfolge einzufahren. In Anbetracht der prekären Situation mussten wir deshalb jetzt reagieren. Wir haben nach 22 Spielen die wenigsten Punkte und mit -33 das schlechteste Torverhältnis, das ist Fakt. Daher sahen wir uns zu diesem Schritt gezwungen. Wir sehen aber auch die Mannschaft in der Pflicht, sich der Situation bewusst zu werden und alles für den Verein zu geben, um vom letzten Tabellenplatz wegzukommen. Es galt für uns rechtzeitig vor Beginn der Quali-Gruppe einen Akzent zu setzen und nicht länger zuzuwarten.“

Sport-Vorstand Thomas Nentwich erläutert: „Die Entscheidung ist schnell gefallen. Wir haben uns im Sport-Beirat abgestimmt und letztendlich dazu entschlossen, sehr rasch mit Robert Ibertsberger einen charakterstarken Trainer zu engagieren, der schon als Spieler viel nationale und internationale Erfahrungen sammeln konnte, die österreichische Liga sehr gut kennt, und bei der Austria und dem WAC einen guten Job gemacht hat. In dieser Situation schien uns ein Handeln unausweichlich. Wir haben jetzt zwei Spiele in der Qualifikationsgruppe und gehen dann in die Länderspielpause. Da hat der neue Trainer ein wenig Zeit, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Wir hoffen, dass auch die Spieler die richtige Reaktion zeigen. Alexander Schmidt hat einen tadellosen Charakter und ich möchte ihm im Namen des Klubs für seine Arbeit danken.“

Vertrag bis Saisonende - Restliche Betreuerteam bleibt im Amt

Robert Ibertsbergers Vertrag läuft vorerst bis Saisonende und verlängert sich im Fall des Klassenerhaltes automatisch um ein weiteres Jahr. Das restliche Betreuerteam um Co-Trainer Alexander Marchat, Co-Trainer Marc Schweinshaupt, Tormanntrainer Christoph Eglseer und Athletiktrainer Christian Balga bleibt weiterhin im Amt.

Robert Iberstberger konnte bereits Erfahrung in der Tipico Bundesliga sammeln: Von März 2018 bis Ende Mai 2018 fungierte er als Cheftrainer des WAC. Zuvor war er achteinhalb Monate als Co-Trainer unter Heimo Pfeifenberger aktiv.

Nach seiner Zeit beim WAC war der gebürtige Salzburger zur Wiener Austria gewechselt, wo er gemeinsam mit Thomas Letsch die Veilchen coachte. Nach dem Rauswurf von Letsch fungierte er dreieinhalb Monate als Cheftrainer der Violetten.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller