Das Coronavirus hält aktuell die gesamte Welt in Atem und wirkt sich nun auch auf Sportveranstaltungen aus. So verhängte etwa Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte den Ausschluss von Zuschauern bei sämtlichen Sportveranstaltungen. Heißt: Mindestens drei Spieltage in der italienischen Serie A weden vor leeren Rängen stattfinden. Auch in Deutschland wird am kommenden Wochenende wohl zumindest eine Partie (ausgerechnet das prestigeträchtige Revier-Derby zwischen Dortmund und Schalke) als Geisterspiel ausgetragen.

Bundesliga würde im Extremfall auf Spielverschiebungen setzen

Und wie sieht die Sache in Österreich aus? Die österreichische Bundesliga scheint sich im Hintergrund bereits mit diversen Szenarien auseinanderzusetzen. Wie die Bundesliga gegenüber dem Kurier bestätigt, würde man im Falle einer Anordnung der Regierung, Großveranstaltungen vor leeren Rängen auszutragen, auf Spielverschiebungen setzen. Dieses Szenario würde verhindern, dass Heimvereine auf Ticket- und Gastro-Einnahmen verzichten müssen.

Der Terminkalender ist allerdings äußerst eng. Aufgrund der im Sommer bevorstehenden Europameisterschaft ist es unmöglich, Spiele auf Wochenenden zu verlegen. Sollte es tatsächlich zu einer etwaigen Anordnung der Regierung kommen, könnte es nach der Länderspielpause zu mehreren englischen Runden kommen.

Geisterspiele sollen nur dann stattfinden, wenn der Terminkalender sehr eng wird (April, Mai). Aktuell gibt es allerdings keine Anzeichen oder Hinweise, dass auch in Österreich Großveranstaltungen verboten werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak