Etwas mehr als ein halbes Jahrhundert liegt der letzte Bundesliga-Meistertitel des LASK bereits zurück. Im Jahr 1965 holten die Linzer Athletiker ihren bisher einzigen Titel in Österreichs höchster Spielklasse. In diesem für den LASK „goldenen Kalenderjahr“ hatten die Oberösterreicher sogar den Cup-Titel und damit das Double errungen.

Jürgen Werner über Titelkampf mit Salzburg: „Wir wollen mitfighten"

55 Jahre später könnte dem LASK in dieser Saison der ganz große Wurf gelingen, rangieren die Linzer doch zehn Spieltage vor Saisonende auf dem ersten Tabellenrang - drei Punkte vor dem Tabellenzweiten Red Bull Salzburg.

Ein kleiner Vorsprung, der zwar bei Weitem noch nicht darauf schließen lässt, dass die Linzer auch am Ende dieser Spielzeit ganz oben stehen, aber definitiv ein Indiz dafür ist, dass Red Bull Salzburg in dieser Saison womöglich zu biegen ist. Freilich hätten die Athletiker gerne jenen Punktestand in das Meisterschaftsfinish mitgenommen, welcher vor der Punkteteilung gegeben war. Das wären insgesamt sechs Punkte Vorsprung auf den Serienmeister aus der Mozartstadt gewesen.

„Es ist das erste Mal, dass wir traurig sind, dass eine Punktehalbierung stattfindet“, schmunzelte LASKs Vizepräsident Jürgen Werner im Interview mit Ligaportal nach dem Cup-Semifinale gegen Salzburg. Aufgrund des Vorsprungs macht man sich in der Stahlstadt allerdings große Hoffnungen, die Salzburger ernsthaft herauszufordern zu können. Denn wenn man schon als Tabellenführer in den Finaldurchgang geht, „kann das Ziel nicht sein, dass man Vierter wird“, stellte der gebürtige Welser klar. „Wir wollen natürlich mitfighten und werden dem auch alles unterordnen“, so Werner weiter.

Noch vor den ersten Auftritten unserer Nationalmannschaft in diesem Jahr (gegen Wales und Türkei) stehen für den LASK noch bedeutende Wochen auf dem Programm: „Wir haben auch noch zwei sehr schöne Spiele auf internationaler Ebene. Dann retten wir uns in die Länderspielpause, wo die Akkus wieder aufgeladen werden. Und dann schauen wir, was am Ende herauskommt“, erklärte der 58-Jährige abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media